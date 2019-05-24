Арсен Венгер: «Команды не столкнутся с проблемами в Баку»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о финале Лиги Европы в Баку.

«Команды не столкнутся с проблемами. Они живут в идеальных условиях, летают на частном самолете, где сидят в креслах бизнес-класса. Ситуация повлияет только на болельщиков. Для них это будет небольшой кошмар.

«История с Мхитаряном? Такие вещи не должны происходить в футболе и современном мире. Невозможно играть, когда вмешивается политика», – приводит слова Венгера The Telegraph.

Отметим, что Мхитарян отказался ехать на финал в Баку, несмотря на то, что Азербайджан предоставил ему все необходимые гарантии безопасности.

Матч «Челси» - «Арсенал» состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе, и начнется в 23:00.

1news.az