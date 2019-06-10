Армянского министра обязали извиниться в Facebook

Ереванский суд удовлетворил иск бывшего главного врача крупнейшего в Армении медцентра «Святой Григорий Просветитель» Ары Минасяна к министру здравоохранения страны Арсену Торосяну.

Теперь чиновнику придется принести публичные извинения перед Минасяном – на своей страничке в Facebook, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В конце июля Торосян написал, что главврач уволен из-за выявленных в медцентре «злоупотреблений». Ара Минасян проходит фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Ару Минасяна уволили летом 2018 года после первой за 17 лет проверки клиники «Святой Григорий Просветитель». Аудит инициировал новый министр здравоохранения Арсен Торосян, получивший эту должность в результате «бархатной революции» Никола Пашиняна и отставки президента Сержа Саргсяна.

Проверяющие в числе прочего обнаружили «приписки» - 2 389 из 3 377 пациентов не получали медпомощи в условиях стационара, что нанесло бюджету ущерб в размере более $900 тысяч (444,2 млн драмов). «Главврач освобожден из-за выявленных в медцентре злоупотреблений», - написал в Facebook Торосян.

Минасян направил два иска в суд – с требованием принести извинения за распространение порочащих честь и достоинство сведений и восстановить его в должности. Сотрудники медцентра тоже не согласились с увольнением и даже создали петицию, которая собрала 2 169 подписей. Медперсонал, протестующий против увольнения главврача, Торосян назвал «представителями организованной преступной группировки».

А.С.