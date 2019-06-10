1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Армянского министра обязали извиниться в Facebook

Сегодня в 11:33 ~ 1 минута на чтение 246
Армянского министра обязали извиниться в Facebook

Ереванский суд удовлетворил иск бывшего главного врача крупнейшего в Армении медцентра «Святой Григорий Просветитель» Ары Минасяна к министру здравоохранения страны Арсену Торосяну.

Теперь чиновнику придется принести публичные извинения перед Минасяном – на своей страничке в Facebook, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В конце июля Торосян написал, что главврач уволен из-за выявленных в медцентре «злоупотреблений». Ара Минасян проходит фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Ару Минасяна уволили летом 2018 года после первой за 17 лет проверки клиники «Святой Григорий Просветитель». Аудит инициировал новый министр здравоохранения Арсен Торосян, получивший эту должность в результате «бархатной революции» Никола Пашиняна и отставки президента Сержа Саргсяна.

Проверяющие в числе прочего обнаружили «приписки» - 2 389 из 3 377 пациентов не получали медпомощи в условиях стационара, что нанесло бюджету ущерб в размере более $900 тысяч (444,2 млн драмов). «Главврач освобожден из-за выявленных в медцентре злоупотреблений», - написал в Facebook Торосян.

Минасян направил два иска в суд – с требованием принести извинения за распространение порочащих честь и достоинство сведений и восстановить его в должности. Сотрудники медцентра тоже не согласились с увольнением и даже создали петицию, которая собрала 2 169 подписей. Медперсонал, протестующий против увольнения главврача, Торосян назвал «представителями организованной преступной группировки».

А.С.

Telegram WhatsApp

246

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net