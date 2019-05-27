Армянский Католикос призвал присоединить Нагорный Карабах к Армении

Ряды армянских провокаторов пополнилось новыми агитаторами в лице представителей церкви.

Так, с очередным провокационным заявлением в Facebook, наносящим вред процессу переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выступил Католикос армян Ближнего востока Арам Первый.

Он призвал к объединению оккупированного Нагорного Карабаха с Арменией на пути к восстановлению «единой Армении», что раскрывает всю суть армянской агрессивной политики против Азербайджана.

Данное заявление служит очередным свидетельством того, что инспирирование конфликта и вражда в отношении азербайджанцев подпитывались именно армянской церковью, которая на протяжении многих лет играла роль одного из вдохновителей экспансионистской и агрессивной политики.

«Реализация видения цельной и объединенной Армении начнется с присоединения Карабаха к Армении», - говорится в его заявлении.

Напомним, что на днях представители ряда «общественно-политических организаций» марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, объявили о создании нового «политического альянса» - «миацум».

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.