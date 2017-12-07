Армянский генконсул-олигарх Саркисов как локомотив российских интересов в США

Генеральный консул Армении в США, российский олигарх Сергей Саркисов – любопытная фигура в международной политике. Российский гражданин и олигарх, не знающий армянского языка, является генконсулом Армении в Лос-Анджелесе.

В его владении находится целый ряд недвижимости, включая дом на Беверли-Хиллз за $16 млн, он любит автогонки и имеет немалое влияние на членов американского Конгресса, чем вызывает обеспокоенность у представителей национальной безопасности и внешней политики США.

Об этом пишет в своей статье на сайте Independent Journal Review (IJR) журналист из Хьюстона Якоб Камарас, бывший главный редактор Jewish News Service.

Он не исключает, что российский олигарх, чье состояние оценивается в $700 млн, выбран в качестве высокопоставленного армянского дипломата в США не в последнюю очередь из-за активного финансирования оккупированного Нагорного Карабаха – международно признанной территории Азербайджана.

«В ноябре 2012 года Саркисов внес $4 млн в телемарафон, который собрал $21,5 млн для Всеармянского фонда «Айастан». Средства были направлены на «строительство» в Нагорном Карабахе. Менее чем через год Саркисов был назначен на свой дипломатический пост в Лос-Анджелесе», - пишет автор.

Говоря о масштабе влияния Саркисова на американских конгрессменов, автор рассказывает о визите членов Конгресса Фрэнка Паллоне, Дэвида Валадао и Тулси Габбард в оккупированный Нагорный Карабах в сентябре этого года.

«Такой шаг – удар по внешней политике США и стратегическим интересам США в Евразии. Тем самым эти члены Конгресса дали понять, что территориальная целостность Азербайджана – стратегического партнера США – для них ничего не значит», - пишет Якоб Камарас.

Он отмечает, что в продолжение этой тенденции Дэвид Валадао внес поправку о том, чтобы поддержать деятельность по разминированию в Нагорном Карабахе, а республиканец Джеки Спайер назвал это «скромной поправкой в $1,5 млн».

«Оба этих проармянских законодателя – Валадао и Спайер – представляют тот же избирательный округ Калифорнии, где Саркисов возглавляет крупный армянский дипломатический офис», - говорится в публикации.

Российское влияние

Говоря о распространении российских интересов в США, автор приводит несколько примеров. Даже на веб-сайте генконсульства, которым руководит Саркисов, говорится, что Армения «последовательна в укреплении и углублении особого партнерства и союзнических отношений с Россией». Соединенные Штаты не упоминаются, несмотря на то, что это сайт миссии в США.

По мнению автора, влияние России на Армению также проявилось на майском мероприятии в 2014 году, которое проводилось Городским советом Лос-Анджелеса по случаю т.н. «Дня освобождения Шуши», который армянская сторона считает победой в нагорно-карабахской войне, а значительная часть мира – болезненным напоминанием об убийствах, этнических чистках и оккупации.

«Саркисов присутствовал на мероприятии, но ни разу в своем выступлении не упомянул Аркадия Тер-Тадевосяна, одного из ключевых участников военных действий. Армянское издание Lragir предположило, что Тер-Тадевосяна проигнорировали, поскольку он неоднократно «выступал против жесткой зависимости Армении от российских интересов», - говорится в статье.

В тексте также отмечается, что Армения – наименее суверенное постсоветское государство: здесь находятся российские военные базы, а ее границы и воздушное пространство контролируются российскими военными. К удивлению НАТО в апреле генерал армянской армии Юрий Хачатуров был назначен руководителем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), известной как «Путинское НАТО».

Приверженность Армении интересам Кремля была продемонстрирована и в середине ноября, пишет автор Якоб Камарас. Тогда Армения вновь на заседании ООН проголосовала против территориальной целостности Украины. «Это было очередной пощечиной Западу, но в этом нет ничего нового. Армения последовательно голосует вместе с Россией против территориальной целостности Грузии», - пишет он.

Америку пугают изоляцией

Россия, играющая Арменией как марионеткой, является главным соперником США в гонке за престиж на международном уровне, отмечает автор.

Он убежден, что обеспокоенность Америки намерениями Москвы должна быть выше, чем когда-либо после того, как 1 ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, принимая в Тегеране Владимира Путина, заявил, что сотрудничество между РФ и Ираном «может изолировать Америку». Путин также подтвердил, что российско-иранские связи «очень продуктивны».

«Соединенным Штатам стоит обеспокоиться угрозами изоляции, особенно когда они исходят от такого радикального игрока, как Иран, и поддерживаются такой мировой державой, как Россия», - пишет Якоб Камарас.

«Не стоит Америке и игнорировать роль вассального государства России – Армении и, тем более, того факта, что российский олигарх руководит армянским генконсульством на территории США», - пишет он.



1news.az

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The Diplomatic Elephant in the Room: Armenia's Russian Oligarch Consul General