Армянский эксперт послал российских коллег в за*ницу - ФОТО

В Армении с каждым днем усиливается антироссийская пропаганда. Дело дошло до того, что армянские политологи стали ругать российских экспертов.

Так, на своей странице в социальной сети Facebook политический аналитик Рубен Меграбян оскорбил своих российских коллег.

«Российских экспертов, кто не в курсе, хочу проинформировать, что проблемы с «низкой явкой» в Армении нет, о чем вы в общей волне (все побежали – и я побежал, как Василий Алибабаевич в известном фильме) тиражируете и поневоле дезинформируете обывателя. А прикремленным «российским экспертам» хочу сказать лишь одно – идите в за*ницу! Точнее – оставайтесь на месте и никуда не выходите, ибо вы давно уже там!», - написал он.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884456) победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Второе место с 8,27% (103824) заняла партия «Процветающая Армения», лидер которой неоднократно выражал поддержку Пашиняну.

Союзники последнего в лице партии «Светлая Армения» с 6,37% (80024) заняли третью строчку. Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное Собрание 7-го созыва.

Явка избирателей на парламентских выборах в Армении составила 48,63%

А.А.