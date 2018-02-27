Армянский диверсант в тюрьме выучил азербайджанский язык и повесил в своей камере флаг Азербайджана - ВИДЕО

Армянский диверсант Арсен Багдасарян, отбывающий наказание в бакинской тюрьме, выучил азербайджанский язык.

Как сообщает 1news.az, сам А.Багдасарян заявил, что, несмотря на всю тяжесть совершенного им преступления, с ним в Азербайджане обращаются гуманно, никакого давления он не испытывал и не испытывает.

«Я вырезал из картона флаг Азербайджана и повесил в своей камере. Условия содержания в тюрьме нормальные, отношения с другими заключенными у меня тоже нормальные, они по-человечески ко мне относятся», - подчеркнул А.Багдасарян.

Говоря об азербайджанских заложниках Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве, над которыми армяне провели незаконное судилище, Багдасарян отметил, что их повели на суд, заломив руки за спину.

Также А.Багдасарян отметил, что посредством Красного Креста постоянно общается с родными, он даже поздравил своего брата с рождением сына.

Такое человечное отношение к нему разительно отличается от той жестокости, с которой приходится сталкиваться Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву, что наглядно демонстрирует разницу между гуманным Азербайджаном и Арменией, проводящей нацистскую политику.

Напомним, что проведенное азербайджанскими правоохранительными органами следствие установило, что прошедший спецподготовку в Армении Арсен Багдасарян служил по контракту старшим сержантом в воинской части №49971 ВС Армении, дислоцированной в оккупированном армянами Агдеринском районе Азербайджана.

Он являлся командиром первого взвода разведывательной роты. А.Багдасарян получил от командира соединения, имя которого известно следствию, приказ проникнуть на позиции ВС Азербайджана и установить в окопах мины в целях умышленного убийства азербайджанских военнослужащих на почве национальной ненависти и вражды, а также ослабления боеспособности Вооруженных сил АР.

Для этого 26 декабря 2014 года около 15:00 А.Багдасарян и другие члены разведгруппы (имя которых известно следствию) скрытно перешли линию соприкосновения войск на Агдамском направлении.

10 марта дело Багдасаряна было направлено в суд. Также в начале марта представители МККК навестили Арсена Багдасаряна. Суд над армянским военнослужащим начался 7 апреля.

На одном из судебных заседаний Арсен Багдасарян заявил, что согласен с обвинительным актом и признает себя виновным.

Арсен признался, что совершил преступление по приказу бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна.Также в своей речи он призвал Армению положить конец войне и оккупации азербайджанских территорий.

5 мая 2015 года Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил Арсена Эдуардовича Багдасаряна к 15 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.

Срок заключения считается с момента задержания А.Багдасаряна – 26 декабря 2014 года. При этом суд решил освободить Арсена Багдасаряна от уплаты судебных издержек в размере 665 манатов 45 гяпигов.

Отметим, что Багдасарян подал апелляционную жалобу на решение суда, но она не была удовлетворена.

Председатель судебной коллегии Тейюб Мухтаров отметил, что суд всесторонне рассмотрел жалобу и считает, что вынесенный Арсену Багдасаряну приговор был очень гуманным. «Несмотря на то, что совершенное им преступление против Азербайджана относится к тяжким преступлениям, ему было вынесено наиболее мягкое наказание из всех, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса АР, по которым обвинялся Арсен Багдасарян», - подчеркнул судья.

Тимур Рзаев, Э.Т.