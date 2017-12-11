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Армянский депутат попал в ДТП на оккупированных территориях Азербайджана

Сегодня в 12:50 ~ 1 минута на чтение 231
Армянский депутат попал в ДТП на оккупированных территориях Азербайджана

Депутат Национального собрания Армении Карен Бекарян попал в аварию, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Накануне в Нагорном Карабахе произошло крупное ДТП. В районе 14:20, на 15-м километре автомагистрали Бердзор–Горис столкнулись машина марки «Nissan March», которой управлял житель Капана 56-летний Сурен Арутюнян, и «Mercedes», за рулем которого находился 54-летний житель Еревана Рубен Саркисян.

Машина марки «Mercedes» находится на балансе Национального Собрания Армении и обслуживает депутата Карена Бекаряна, который на момент аварии также находился в машине и получил легкие телесные повреждения. Депутат был перевезен в один из ереванских медцентров на обследование.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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