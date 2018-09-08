Армянский депутат: Надо быть осторожнее в отношениях Армения-Россия, тем более что растет важность Азербайджана для Москвы

Армении следует быть осторожнее в отношениях с Россией, особенно, когда растет стратегическая важность Азербайджана для Москвы, заявил в беседе с Aysor.am председатель постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Хосров Арутюнян.

Об этом он сказал, комментируя окончание в конце текущего года срока действия договора с Россией о тарифе на поставляемый в Армению газ, установленном в размере 150 долларов за 1000 кубических метров. При этом он отметил, что не может прогнозировать, что данный тариф сохранится.

«К сожалению, энергоносители имеют стратегическую важность в армяно-российских отношениях. Иногда за счет тарифов на энергоносители регулируются другие межгосударственные отношения. У нас здесь есть проблема и мы должны проявлять осмотрительность в отношениях Армения-Россия, особенно, когда видим, что стратегическая важности Азербайджана для России растет», - отметил он.

Наряду с этим, он отметил, что благодаря принятым прежними властями структурным решениям в первом полугодии в экономике Армении наблюдаются положительные результаты. По словам Арутюняна, одна из причин – это новые возможности в результате членства в ЕАЭС: «Если обратите внимание, то в нашем экспорте объем ЕАЭС зафиксировал впечатляющий рост».

В то же время, он подчеркнул, что в направлении инвестиций координированных работ не проводится: «Есть мнение, что если мы будем бороться против коррупции, монополий, то все сразу прибегут в Армению. Я совершенно не отрицаю необходимость борьбы с коррупцией. С коррупцией нужно бороться, и уверен, что, только сажая и судя, против этого нельзя бороться. Есть много стран, где за воровство отрубают руку, но от этого воровство не исчезает. Следовательно, нужно не только наказывать, но и осуществлять структурные изменения, чтобы коррупция исчезла».

По словам главы парламентской комиссии, революции больше отталкивают инвесторов, чем привлекают, поскольку предполагают непрогнозируемые последствия, и обвинять инвесторов в этом нельзя.

Aysor.am