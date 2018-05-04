Армянские ВС с привлечением снайперов нарушили режим прекращения огня 82 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 82 раза.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Агдам Товузского района, в селе Геяли Гедабекского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Талыб Бархудаев