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Армянские ВС нарушили режим прекращения огня 115 раз за минувшие сутки

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 273
Армянские ВС нарушили режим прекращения огня 115 раз за минувшие сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Гарвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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