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Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 136 раз

Сегодня в 10:45 ~ 1 минута на чтение 169
Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 136 раз

Подразделения армянских вооруженных сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 136 раз, применив при этом крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, армянские ВС с позиций, находящихся в селах Довех, Воскеван, на безымянных высотах в Ноемберянском и Иджеванском районах Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Гаймаглы и Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана, из сел Айгепар и Чинари Бердского района Армении - села Алибейли, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района Азербайджана. Также армянские ВС с безымянных высот в Красносельском районе Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Кроме того, позиции Вооруженных сил Азербайджана были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх и Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдлер и Горадиз Физулинского района, Нузгяр Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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