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Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 121 раз

Сегодня в 10:30 ~ 1 минута на чтение 217
Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 121 раз

Подразделения армянских вооруженных сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 121 раз, применив при этом крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана,  армянские ВС с позиций, находящихся в селе Воскеван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, в селе Паравакар Иджеванского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли и Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана, с безымянных высот в Красносельском районе Армении -  позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Кроме того, позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх и Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы и Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагар, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер и Горадиз Физулинского района, Нузгяр и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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