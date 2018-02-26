Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 120 раз

Подразделения армянских вооруженных сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, армянские ВС с позиций, находящихся на безымянных высотах в Ноемберянском и Иджеванском районах Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах в Газахском районе Азербайджанской Республики, из села Мосесгех и с безымянных высот в Бердском районе Армении - позиции Азербайджанской армии, расположенные в селе Агдам и на безымянных высотах в Товузском районе Азербайджана. Также армянские ВС с безымянных высот в Красносельском районе Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селе Гейяли и на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Кроме того, позиции Азербайджанской армии были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Юсифджанлы и Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагар, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедлы, Горган, Кюрдлер и Горадиз Физулинского района, Нузгяр Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.