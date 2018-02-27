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Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 116 раз

Сегодня в 09:55 ~ 1 минута на чтение 367
Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 116 раз

Подразделения армянских вооруженных сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 116 раз, применив при этом крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана,  армянские ВС с позиций, находящихся в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Гаймаглы, Фарахли, Гызылгаджилы и на безымянных высотах в Газахском районе Азербайджана, из села Мосесгех и с безымянных высот в Бердском районе Армении - позиции Азербайджанской армии, расположенные в селах Агдам и Коханаби Товузского района Азербайджанской Республики.

Также армянские ВС с безымянных высот в Красносельском районе Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селе Гаравелилер и на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Кроме того, позиции Азербайджанской армии были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы и Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагар, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдлер и Горадиз Физулинского района, Нузгяр и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории  Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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