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Армянские вооруженные формирования 139 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 158
Армянские вооруженные формирования 139 раз нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы , в течение суток 139 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Беркабер и Паравакар Иджеванского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гаймаглы, Гушчу Айрым , Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района, были обстреляны наши позиции в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

C позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселлы, Гобу Дилагарда, Гервенд, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нузгар и Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов, были обстреляны позиции наших Вооруженных сил.

Рустам Азимов

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