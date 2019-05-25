Армянские власти хотят ввести «правосудие переходного периода»

«В национальном собрании Армении состоялись парламентские слушания по вопросу правосудия переходного периода, в которых приняло участие довольно много представителей этой сферы, экспертов и представителей различных секторов общества»,- пишет армянская газета «Паст».

«Похоже, что власти полны решимости однозначно воплотить в жизнь правосудие переходного периода, однако есть одна оговорка.

Согласно нашим источникам, по крайней мере, на данный момент планируется применить этот «инструмент» для периода после 1998 года, то есть, он не будет включать 1991–1998 годы, тем самым не выводя на чистую воду вопросы того периода.

Если эта информация подтвердится, то выходит, что власти продолжают действовать по фрагментарному принципу», - пишет издание.

А.А., Э.Т.