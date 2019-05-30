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Армянские СМИ: Путин отказался от встречи с Пашиняном

Сегодня в 10:07 ~ 1 минута на чтение 580
Армянские СМИ: Путин отказался от встречи с Пашиняном

В среду в Нур-Султане на полях саммита Высшего совета ЕАЭС не состоялась запланированная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Армянские СМИ утверждают, что на фоне случившегося эпизода Никол Пашинян решил прервать свой визит и вернуться в Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным дважды до конца июня.

Премьер собирался встретиться с Путиным на саммите Высшего экономического совета 29 мая в столице Казахстана. Также Пашинян намерен в июне посетить Петербургский международный экономический форум, где также рассчитывает  на встречу с лидером России.

По словам главы армянского кабмина, «отношения с Москвой развиваются нормально».

 А.С., Э.Т.

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