Армянские родственники убитого дочерьми Хачатуряна присваивают его имущество - ФОТО

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук впервые встретилась с дочками после того, как их арестовали.

Как сообщает 1news.az, о том, как сейчас живут девочки, мать Ангелины, Кристины и Марии рассказала в интервью телеканалу «Москва 24».

«Ангелина учится сейчас, так как Марию признали невменяемой, ее в другое СИЗО отправили, вместо Марии там Ангелина с девочками учится. Проходят уроки, все хорошо», – рассказала Аурелия.

По ее словам, в СИЗО девочки чувствуют себя хорошо, но очень скучают друг по другу. А встрече с матерью были очень рады.

Однако близкие убитого Михаила Хачатуряна уверены, что девочки спланировали преступление.

По словам сестры Михаила - Марины, она была недовольна тем, как девочки ведут хозяйство. Пока мужчина лежал в больнице, она зашла к ним в гости и обнаружила беспорядок. В гневе написала сообщение своей подруге и случайно отправила его брату, которое, как она сама считает, оказалось пророческим.

«Хотят убить его. Это все под диктовку этой твари. Твари – это я имею в виду ее матери», – сказала сестра Михаила Хачатуряна.

Дундук, в свою очередь, отметила, что близкие и родственники Михаила говорят так потому, что хотят лишить ее дочек наследства.

«Они просто хотят все до последнего отнять, даже что квартира муниципальная, она не имеет отношения к ним, но они даже это хотят отнять. Им мало, что в Ереване две квартиры куплены на его деньги, здесь еще одна квартира, которая осталась, тоже на его деньги», – заявила Дундук.

Ранее адвокат девочек Алексей Липцер сообщил, что эксперты признали вменяемыми двух старших сестер Хачатурян. Младшую девочку на момент убийства признали невменяемой, ее перевели в психиатрическое отделение «Бутырки».

Напомним, что 27 июля в Москве три родные сестры — 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария — убили своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Полиции девушки рассказали, что отец издевался над ними, избивал и домогался, поэтому они задумали убийство и набросились на него с ножами, пока он спал.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал сестер. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», которое наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненным сроком заключения.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

«Заставлял дочерей раздеваться»: Инцест, насилие и другие шокирующие подробности убийства тремя армянками своего отца – ФОТО – ВИДЕО

Брат сестер с Кавказа, убивших своего отца, не поддерживает их – ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Бабушка сестер Хачатурян, убивших своего отца: «Мой зять был маньяком, он 20 лет бил мою дочь и детей» - ФОТО - ВИДЕО

Следствие ужесточило обвинение сестрам Хачатурян, подозреваемым в убийстве отца - ФОТО - ВИДЕО

«Это было хуже ада»: Мать сестер Хачатурян, убивших отца, дала первое интервью о тирании мужа – ФОТО – ВИДЕО

Зираддин Рзаев: «Если бы Михаил Хачатурян выжил, он бы убил своих дочерей» - ФОТО – ВИДЕО

Сын убитого Михаила Хачатуряна обнародовал шокирующие факты: «Отец стрелял в меня» - ФОТО – ВИДЕО

Родственники сестер Хачатурян, убивших отца, назвали их мать проституткой – ФОТО – ВИДЕО

Младшая из сестер Хачатурян, убивших отца, признана невменяемой – ФОТО – ВИДЕО

Следствие попросило отпустить из-под ареста сестер Хачатурян