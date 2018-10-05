Армянские пользователи соцсети ополчились против известного российского политолога 

Армянские пользователи соцсети ополчились на известного российского политолога, председателя Экспертного Совета ФПНИ «Мастерская евразийских идей» Григория Трофимчука.

Пользователям армянского сегмента Facebook сильно не понравились высказывания российского политолога о лидере армянских революционеров, о проводимой им неверной, на его взгляд, политике, озвученные им в прямом эфире радио Sputnik во время обсуждения ситуации в Армении, сложившейся вокруг предложения Никола Пашиняна провести досрочные парламентские выборы.

«Никогда не слышал столько оскорблений в свой адрес. Армянские граждане поставили рекорд, беззаветно любя Пашиняна, как украинцы когда-то - Ющенко, как россияне когда-то – Ельцина, как киргизы - Бакиева. Под Россией разогревается атомный котёл, но она этого явно не понимает», -написал Григорий Трофимчук на своей официальной странице в Facebook.

Российский политолог также привел «только несколько цитат от представителей мудрого народа (сохранена орфография оригиналов)»:

…«Ты, украинец! Не сравнивай армян со своими соотечественниками! Армяне - мудрый народ!»…

…«Спутник специально приглашает таких политологов, кто ни черта о армении не знает? Спросите хотя бы, знает где геополитически?»…

..«Российский политолог 100% провокатор или кормиться от рпа Армений,стыдоба»…

…«Вы уважаемый не политолог а провокатор»…

…«Григорий Трофимчук несет пургу!»

…«Не выдумывай мы любим Пашиняна»…

1news.az специально не приводит некоторые комменты представителей «мудрого» народа, оставленные ими на странице российского политолога, так как они сильно выходят за рамки этики.

Отметим, что накануне в прямом эфире радио Sputnik во время обсуждения предложения Пашиняна о проведении досрочных парламентских выборов, российский политолог справедливо указал, что за шесть месяцев правления Никол Пашинян, которому никто не мешал исполнять свои прямые обязанности, вполне мог бы продемонстрировать стране и миру улучшение жизни в ключевых сферах, в том числе, в вопросах снижения тарифов и цен для населения.

Но этого не произошло и не могло произойти даже с новым составом парламента, поэтому хаос в Армении развивается по нарастающей, считает Григорий Трофимчук.

Российский политолог также указал на серьезные процессы внутри армянской политической элиты, отметив, что Пашинян постепенно теряет своих сторонников.

С.Агаева, Ф.Б.