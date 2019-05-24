Эрванд Акопян: «Критика в адрес Азербайджана и УЕФА является уму непостижимой»

Несмотря на то, что решение футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку, нашло большую поддержку в Армении, а официальный Ереван в лице своего МИД даже попытался сделать из этого политическое шоу, все-таки нашлись и такие армяне, которые не согласны с мнением Мхитаряна.

Как сообщает 1news.az, пресс-секретарь Федерации бокса Армении Эрванд Акопян отметил, что критика, направленная в адрес Азербайджана и УЕФА является уму непостижимой.

«Несмотря на то, что Азербайджан предоставлял все гарантии на обеспечение его безопасности, Генрих Мхитарян принял решение не ехать», - написал он на своей странице в facebook.

Следует отметить, что ряд армянских пользователей соцсетей, комментировавших данный пост, обвинили Мхитаряна в трусости, напомнив про армянских спортсменов, посещавших Баку в 2007 и 2015 годах.

В свою очередь, доцент Института физической культуры Армении (выпускником которого является Г.Мхитарян) Арас Марутян сравнил решение Мхитаряна с другими армянскими спортсменами, которые согласились ехать в Баку.

«Как спортивный фанат, я отмечу, что, например боксеры или другие армянские атлеты, которые решились ехать в Азербайджан, подвергались намного большему риску по сравнению с Мхитаряном. Потому что он футболист международного уровня и его защищают посерьезнее», - отметил он.

Следует отметить, что ранее Азербайджан на уровне правительства предоставил все необходимые гарантии каждому участнику и болельщику Бакинского финала Лиги Европы.

Более того, гарантии были предоставлены лично Генриху Мхитаряну, а посол Азербайджана в Великобритании выразил готовность лично встретиться с армянским игроком и поручиться за его безопасность.

Также подчеркнем, что в настоящее время в Азербайджане находятся спортсмены армянского происхождения, представляющие Россию.

Брат и сестра Гарсеван и Духик Джаназяны, оказавшиеся намного храбрее Г.Мхитаряна, принимают участие в чемпионате Европы по аэробике, который проходит в Баку.

1news.az