Армянские пинкертоны с лупой в руках ищут в Ереване азербайджанские конфеты

В магазинах мы не обнаружили конфеты азербайджанского производства.

Об этом сообщили в Государственной службе безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении, передают армянские СМИ.

В сообщении, распространенном службой, в частности, отмечается, что была опубликована статья одного журналиста о том, что в магазине рядом с его домом продают азербайджанские конфеты.

Узнав адрес торгового объекта у самого автора газетного материала, представители Государственной службы безопасности пищевых продуктов посетили упомянутый магазин.

«Здесь продавались, в основном, конфеты местного производства, азербайджанских конфет не было. В торговых точках, расположенных на смежных территориях, их также не было. Отметим, что в рамках пограничного государственного контроля ГСБПП в республику не ввозятся пищевые продукты из Азербайджана», - отмечено в сообщении Государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении, которая призывает потребителей в случае обнаружения каких-либо нарушений сразу же звонить на «горячую линию».

В свою очередь, ситуацию с продажей азербайджанских конфет изучает Комитет государственных доходов (КГД) Армении. Об итогах его исследования будет дана дополнительная информация.

Напомним, что журналист газеты «Аравот» в своей статье написал, что в одном из магазинов Еревана продаются азербайджанские конфеты.

«После того, как попробовал конфеты, начал искать производителя, поскольку конфеты были старые. На первых двух листках не было никакой отметки, а на третьей с помощью лупы удалось прочитать: ООО «Ширин», ул. Б.Буньятова, 17а, Баку, Азербайджан», - пишет армянский журналист.

Это не первый случай, когда Армения импортирует азербайджанский товар. Ранее уже были зафиксированы случаи продажи азербайджанских яблок, попытки ввезти чай.

Следует отметить, что ООО «ШИРИН» - производитель высококачественной кондитерской продукции на территории Азербайджана.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.