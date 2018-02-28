Армянская власть пришла к выводу, что сможет удержаться лишь через кровопролитие - Армянский политик

События 1 марта 2008 года имеют огромное значение для истории Армении и армянского народа в целом.

Об этом на встрече с журналистами 28 февраля заявил заместитель председателя Армянского национального конгресса Левон Зурабян, передают армянские СМИ.

По его словам, результаты президентских выборов 2008 года были сфальсифицированы, и в связи с этим люди вышли на улицы с требованием восстановить справедливость и отменить официальные результаты.

«Уже 8 марта должно было пройти заседание Конституционного суда по данному вопросу, и люди заполняли улицы, их число с каждым днем увеличивалось. Тогда власти поняли, что недовольство растет, и надо было что-то предпринять. Вот они и решили пойти на жестокий разгон митингующих», - добавил Зурабян.

Кроме того, как отметил оппозиционер, благодаря опубликованным ранее «Викиликс» материалам, стало известно, что посол США в Армении Джозеф Пелинктон провел закрытую встречу с членом Конституционного суда Валерием Погосяном, и последний сообщил ему, что члены КС в большинстве своем готовы были поддержать пересмотр результатов президентских выборов и провести второй тур.

Тогда власти, по мнению Зурабяна, для предотвращения подобного развития событий стали действовать на опережение. «Власть пришла к выводу, что сможет удержаться лишь через кровопролитие, и впервые в истории Армении режим решился пойти на столь жесткие шаги, применив непропорциональную силу. Это привело к тем негативным последствиям, которые имеются в стране, такие как низкий уровень доверия к власти и ускорение миграционного процесса. Тогда во главе был Роберт Кочарян, и именно он и его команда несут ответственность за то, что происходило в стране в те дни. По его приказу, вместо того, чтобы укрепить границу, в Ереван были введены армейские формирования», - подчеркнул Левон Зурабян.

Власти Армении, как считает вице-председатель АНК, должны попросить прощение у своего народа. Кроме того, важна выплата компенсаций.

«Если власти Армении увидят, что в 2018 году во время проведения акции памяти жертв событий 1 марта на улицы вышло мало людей, они, возможно, посчитают, что народ все забыл и принял как должное», - заметил соратник Левона Тер-Петросяна, призвав в четверг собраться на Площади Свободы Еревана в 18:00.

Напомним, что во время противостояния власть – оппозиция 10 лет назад погибли 8 демонстрантов и 2 служащих Внутренних войск. За гибель людей никто так и не был привлечен к ответственности.

А.А.