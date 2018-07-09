Армянская армия обстреляла позиции ВС Азербайджана 96 раз за сутки

Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 96 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, c позиций, расположенных в селe Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Баш Гервенд, Джевахирли, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджанской Республики.

С. А., Э.Т.