Армянская армия обстреляла позиции ВС Азербайджана 83 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 83 раза.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит, на безымянных высотах Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, Гаралар Товузского района, и на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Кенгерли, Сейидли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Талыб Бархудаев