«Армянский Принц Аль-Валид», или Как армяне к династии саудитов пристраиваются - ФОТО

Извечная и неистребимая привычка армян находить генетическое родство с историческими персонажами - как реальными, так и мифическими - докатилась до ближневосточных монархий.

Теперь «самый древний в мире народ», покорив очередную вершину своих неиссякаемых инсинуаций по «присвоению» Иисуса, да Винчи и Наполеона, обнаружил армянские корни, хотя и опального, но все же принца – члена саудовской королевской семьи.

Мастера высокой лжи приписывают внуку основателя Саудовской Аравии и племяннику нынешнего короля - аль-Валиду ибн Талалю ибн Абдель Азиз Аль Сауду, кого бы вы думали? Армянскую бабушку.

«Аль-Валид – внук армянки Мунайир, оказавшейся в результате геноцида армян в Османской Империи в гареме основателя Саудовской Аравии. Сам принц родился в 1955 году в городе Джидда (Саудовская Аравия) в семье саудовского принца Талала и ливанки Мона аль-Солхи», - пишет издание «Sputnik Армения».





На фото: принц аль-Валид ибн Талала ибн Абдель Азиз

Долгий и тщательный поиск заслуживающей доверия информации об армянской бабушке одного саудовского принца, занимающего 22- место в списке самых богатых людей мира, ничего не дал.

Справедливости ради надо отметить, что женщина по имени Мунайир действительно была одной из многочисленных жен правившего в 1902-1921 годах короля Абдель Азиза ибн Сауда.

На фото: Основатель династии Аль Сауд король Абдул-Азиз ибн Сауд

Тринадцатая жена монарха родила ему двоих сыновей – Талаля и Наввафа, которые, к слову, впоследствии стали непримиримыми врагами. Аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд – это сын принца Талаля.

Все эти данные есть в открытых источниках, но ни в одном из сколь-либо серьезных, включая Википедию, в которой часто содержится грубо искаженная информация, не упоминается, что эта женщина была армянкой, бежавшая из Османской империи.

Как бы то ни было, но «внук Мунайир», принц аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз, получивший блестящее образование в США и Великобритании, владелец собственного Airbus с позолотой, турецкой баней и концертным залом на борту, сегодня –высокопоставленный заключенный фешенебельного отеля Ritz Carlton.

Решением Высшего комитета по борьбе с коррупцией, учрежденного указом короля Салмана ибн Абдул Азиза, в начале ноября он и еще 11 принцев были задержаны.

Задержание аль-Валида, обвиненного в финансовых махинациях и злоупотреблении властью, обошелся принцу, по данным Bloomberg, обвалом акций его компании Kingdom Holding Co и потерей более миллиарда долларов.

Ф.Багирова