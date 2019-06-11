Армянин стал заместителем генсека ООН

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш назначил Мовсеса Абеляна своим заместителем по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению, сообщает пресс-служба организации.

Дипломат сменил на этом посту Кэтрин Поллард из Гайаны.

Абелян родился в Армении, имеет армянское и грузинское гражданства. Он на протяжении четверти века занимался вопросами мира, безопасности и урегулирования конфликтов. В Организации считают, что он владеет обширными экспертными знаниями в решении сложных задач, в том числе в рамках Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и исполнительных советов фондов и программ Организации Объединенных Наций.

Как отмечается в сообщении, Абелян также обладает многолетним опытом работы в области управления, планирования программ и бюджетных вопросов.

До работы в секретариате ООН Абелян занимал должность постоянного представителя Армении в Организации.

Как пишут армянские СМИ, Абелян обладает богатым опытом в сфере урегулирования конфликтов.

1news.az