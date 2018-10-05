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Армянин расквасил голову при попытке прыжка в бассейн - ВИДЕО

Сегодня в 17:06 ~ 1 минута на чтение 234
Армянин расквасил голову при попытке прыжка в бассейн - ВИДЕО

Гражданин Армении, накануне совершивший неудачный прыжок с крыши мимо бассейна в Сочи, очнулся в одной из местных больниц.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 3 октября в поселке Лазаревское. На опубликованных изданием кадрах видно, как 41-летний мужчина прыгает в бассейн с крыши одноэтажной постройки, используя ее в качестве вышки, но приземляется не в воду, а на плитку, сильно ударившись головой.

В бессознательном состоянии он был госпитализирован и тут же направлен в реанимацию.

4 октября неудавшийся прыгун пришел в сознание, а его друг даже сделал несколько селфи с пострадавшим. На голове мужчины видны наложенные в больнице швы, сообщает телеканал «Звезда».

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