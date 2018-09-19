Армяне забеспокоились: Грузины не разрешают провозить через свою территорию зерновые продукты на автотранспорте

С 15 сентября армянские грузоперевозчики не могут через КПП Ларса провезти свои машины, груженные пшеницей, пишет армянское издание 1in.am.

Как отмечает издание, причина – решение, принятое правительством Грузии о введении запрета на транспортировку зерновых продуктов транзитом через свою территорию на автотранспорте.

«Однако после поднявшегося шума стороны пришли к соглашению - применять систему скидок, а затем сроком на 15 дней отложить применение решения, чтобы скопившиеся на КПП машины могли проехать, а грузоперевозчики – адаптироваться к произошедшим изменениям», - отмечает издание.

В публикации напоминается, что договоренность была достигнута между министром транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашотом Акобяном и его грузинским коллегой.

Однако сегодня картина фактически совершенно иная. На КПП Ларса отказываются разрешать грузоперевозчикам провезти свои машины.

Замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армен Памбухчян указал, что договоренность с грузинской стороной - на 15 дней отложить применение решения - остается в силе и никоим образом не может быть нарушена.

«Недавно я побеседовал с нашим послом в Грузии, оттуда заверили, что никаких препятствий нет, договоренность в силе. Я побеседовал и с российской стороной, и наш представитель там посетит КПП, ознакомится с ситуацией на месте. С грузинской стороны заверяют, что наша договоренность в силе, и препятствий чинить не будут до 1 октября», - сказал он.

Правительство Грузии свое решение мотивирует тем, что грузовые машины портят дороги. Согласно их исследованиям, одна машина, груженная зерном, причиняет автотрассе столько же вреда, сколько 20 тыс. пассажирских машин.

Грузия является единственной транзитной для Армении страной по части импорта зерновых. Армянские импортеры закупают пшеницу преимущественно в России, доставляя ее наземным транспортом через грузинскую территорию.

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А.А., Э.Т.