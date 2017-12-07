Армяне в Грузии обвиняют католического священника в педофилии и краже иконы

Жители села Цхалтбила в Джавахетии (Грузия), где в основном проживают армяне, обратились к прокурору Грузии Ираклию Шотадзе с просьбой расследовать поведение несущего службу в их селе католического священника.

Жители Цхалтбила являются в основном последователями католической церкви, поэтому службу здесь несет католический священник, украинец по национальности отец Анатолий Иванюк, передает армянское издание Hetq.am.

Издание указывает на сексуальные домогательства со стороны священнослужителя в отношении несовершеннолетних мальчиков, а также подделку принадлежащей местной церкви иконы святой Богородицы.

По данным издания, ни Ватикан, ни католическая церковь в Грузии или Армении не приняли какие-либо меры.

«Читателям Анатолий Иванюк знаком и по другому эпизоду. Он отказался отслужить панихиду по одному из жителей села, распорядившись не открывать двери церкви для проведения церемонии прощания с усопшим», - указывает армянское издание.

60 жителей Цхалтбила подписались под сообщением о том, что ситуация в селе накалилась из-за иконы.

Пять лет назад из церкви исчезла икона, которая позже вернулась, но уже в другом виде.

Жители села попросили создать специальную комиссию для установления подлинности иконы святой Богородицы. Из церкви исчезла также дорогая люстра.

В настоящее время проводится изучение представленных в сообщении фактов.

А.А.