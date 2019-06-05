Армяне стали чаще травиться лекарствами местного производства

Случаи отравлений лекарственными препаратами в Армении участились.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным министерства здравоохранения Армении, с начала года по 30 апреля зарегистрировано 211 отравлений в сравнении с 207 за аналогичный период 2018 года.

Как отмечают СМИ, в большинстве случаев отравление происходит от лекарств местного производства.

При этом 108 случаев отравления лекарствами пришлись на Ереван (против 98 в прошлом году), 103 – на регионы (против 93 в 2018-м).

А.С., Э.Т.