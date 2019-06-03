1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Армяне ограбили Bank of America на сумму в 1,5 млн долларов

Сегодня в 09:35 ~ 1 минута на чтение 219
Армяне ограбили Bank of America на сумму в 1,5 млн долларов

Полиция Лос-Анджелеса арестовала восемь армян, обвиняемых в банковских махинациях.

Как сообщают армянские СМИ, об этом говорится на сайте Службы иммиграционного и таможенного правопорядка.

Согласно заключению, обвиняемые использовали банковские счета, которые были открыты на имена, указанные в измененных паспортах, чтобы выписывать чеки на другие банковские счета, полученные обманным путем.

Ответчики предположительно использовали банковские правила, которые позволяли им переводить деньги с одного счета на другой, а затем немедленно снимали средства в банкоматах в казино Лас-Вегаса и других местах.

Таким образом, обвиняемые обманным путем использовали 331 армянский паспорт для кражи более 1,5 млн долларов у Bank of America.

Арестованы 48-летний Ара Малхасян, 38-лений Смбат Хечумян, 45-летняя Света Хечумян (сестра Смбата и жена Малхасяна), 30-летний Арутюн Петросянц, 34-летний Артур Арутюнян, 38-летний Хачатур Чобанян, 49-летний Дживан Ахназарян и 37-летний Арман Григорян.

Еще один участник схемы – 29-летний Артак Охоян согласился сдаться властям.

Все девять человек обвиняются в сговоре с целью совершения банковских махинаций, им грозит до 30 лет тюрьмы.

А.А.

Telegram WhatsApp

219

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net