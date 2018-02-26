Армяне не смогли вырвать душу из Шуши: даже приглашенный армянами блогер заметил, что Карабах не армянский

Блогер из Риги Алексей Веселый в составе группы иностранных журналистов незаконно посетил в этом месяце Нагорный Карабах.

В своем блоге на Eunetwork он рассказал о жемчужине Карабаха – городе Шуше, произведшем на него глубокое впечатление.

Разумеется, контролирующие ныне те земли оккупационные власти представили зарубежным гостям исторический азербайджанский город Шушу как древний армянский город, который якобы «был центром самоуправления армянского княжества со времен средневековья». И, конечно же, несведущие журналисты приняли эту фальшивку за чистую монету, отобразив Шушу в своих материалах в выгодном для армянской пропаганды свете. Хотя им уместно было бы спросить у своих «гидов»-сепаратистов: о каком таком «средневековье» они говорят, если город Шуша был основан только в 1751 году?

Однако обращает на себя внимание то, что даже этот блогер, никогда ранее не бывавший на этой земле, несознательно заметил, что здешняя культура «очень своеобразна, независима и самодостаточна, она отличается от культуры соседних стран, даже с культурой Армении существуют некоторые различия». То есть автор невольно сам пришел к выводу, что это все же не совсем армянский город. Удивительно, что после 26-летнего пребывания Шуши под армянской оккупацией, несмотря на проведенные здесь за эти годы интенсивные работы сепаратистов по арменизации данного города, по фальсификации его исторического и культурного наследия, по удалению следов проживания некогда на этих землях азербайджанского населения, врагу так и не удалось его сделать «своим». Город, как выясняется, даже спустя 26 лет сохранил азербайджанскую душу, вырвать которую армянским фальсификаторам оказалось не по силам.

В беседе с 1news.az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана Ризван Гусейнов отметил, что, даже несмотря на свою ангажированность, блогер Веселый отметил, что в оккупированном Карабахе он заметил отличие местной культуры от той, что видел в Армении.

«Она не сходна с той культурой, наследием, архитектурой, которая есть в Армении. Тем самым, видно, он дал понять, что там настоящими хозяевами были вовсе не армяне, а совсем другой народ, наследие которого, хоть и разрушено и продолжает уничтожаться, все равно проявляется и четко дает знать, кому на протяжении веков принадлежали эти земли», - заявил Р.Гусейнов.

По его словам, армянская сторона сегодня испытывает потребность в таких журналистах и блогерах, которые или нуждаются в деньгах, или имеют свои какие-то амбиции, чтобы посредством них фиксировать якобы свое культурное наследие, а мусульманское наследие обязательно выдавать за персидское.

«Уже который раз, я вижу, как наши мечети, построенные нашими ханами, нашими правителями в местах, куда не ступала нога персов, выдается за персидское наследие. Это нелогично, ведь регион проживания персов что в средние века, что сейчас находится ближе к Персидскому заливу и центру нынешнего Ирана. То есть этнические персы не имели какого-то своего наследия на территории даже Южного Азербайджана, что уж говорить о местности выше реки Араз на территории Кавказа. Однако армянская пропаганда с тупой настойчивостью продолжает любое мусульманское наследие выдавать за персидское. Хотя, когда армянской стороне задают оправданный вопрос, куда подевался средневековый мусульманский город Иреван, они говорят «а зачем вам это, это же персидское наследие». Хорошо, допустим, это персидское наследие, тогда спрашиваем: куда делось персидское наследие, ведь персы ваши друзья, почему вы, армяне, уничтожили подчистую целый средневековый «персидский» город, если вы так любите персов, и откуда в Карабахе среди гор появилась «персидская» мечеть? Так что же произошло у вас в центре Еревана, который, по вашему утверждению, был персидским городом?» - задается вопросом ученый.

А на поверку, по его словам, Ереван был таким же средневековым городом, с той же архитектурой, что и в Баку, в Дербенте, в Тбилиси, в Шуше.

«То есть мы знаем, что архитектура – это такая вещь, которая укладывается в понятие «плановая застройка». То есть, глядя на архитектуру, мы спокойно можем определить, чье это, кто строил, в каких веках. Любой средней руки специалист, посмотрев на архитектуру, каменную пластику, эпитафии, надписи, узоры, спокойно может определить, кто строил, в какой период и к какому государству это относилось. Вот все, что было уничтожено в Иреване и что уничтожается сейчас в Карабахе, четко показывает, что все это было наследием азербайджанцев. Потому оно и уничтожается. А после того как уничтожается, обломки, остатки «обзываются» персидскими. Затем, как мы видим в последнее время, привлекаются иранские специалисты, которые восстанавливают Гёй-мечеть в Ереване под тот хронометраж и стиль, который им нужен, и ее объявляют древней персидской мечетью, которую Иран восстановил. То же самое происходит на оккупированных территориях – в Шуше, Агдаме», - констатировал Р.Гусейнов.

По его словам, после того как Азербайджан неоднократно поднимал на международном уровне вопрос умышленного уничтожения архитектурного и духовного наследия на оккупированных территориях, армяне нашли выход в том, чтобы привлекать иранских специалистов, которые так же, как в Ереване, «реставрируют» в Шуше и Агдаме культовые сооружения и говорят, что эти мечети – персидские.

«Уже на следующем этапе организуются поездки блогеров и идет обкатка информации уже на европейском уровне – на английском, на русском, на других языках создается множественное повторение лжи. Эта технология у армянской стороны обкатана уже, наверное, десятками лет. К сожалению, я думаю, каких-то четких механизмов борьбы со всем этим массовым обманом у нас нет. Единственный плюс в том, что до сих пор ЮНЕСКО строго отказывает армянам в признании того, что имеется на оккупированных территориях, армянским или персидским наследием. Организация объясняет это тем, что, во-первых, это – оккупированные территории, а во-вторых, эти памятники восстанавливаются не в том виде, в каком они были прежде. Очень важно, что ЮНЕСКО это отмечает. Более того, даже, казалось бы, такая простая для армян вещь, как расположенный в оккупированном Кельбаджарском районе Гандзасарский монастырь, который они выдают за армянский, – это средневековый албанский монастырь, где восседали албанские патриархи. Они его лет 10-15 назад начали усиленно «реставрировать». В рамках этой «реставрации» вся исписанная средневековыми албанскими надписями ограда была облицована, чтобы никто не видел настоящих хозяев этих древних построек. То же самое частично произошло с облицовкой самого монастыря и с надписями внутри него и на могилах. А почему? Потому что если просто посмотреть на имена, эпитафии на этих могилах, становится ясно, что это не были этнические армяне. Те, кто построили этот монастырь 12 века, не были этническими армянами. В итоге, несмотря на все попытки Армении «пропихнуть» в список всемирного наследия Гандзасарский монастырь, ЮНЕСКО четко сформулировала свой отказ, объяснив его в том числе тем, что это оккупированная территория, а, во-вторых, в рамках его так называемой реставрации было уничтожено целое наследие», - сказал эксперт.

«Мы сейчас являемся свидетелями того, что очередной блогер поехал в Карабах, это говорит о том, что силы армянской пропаганды стали значительно ограничены. Если раньше в массовом порядке туда часто ездили «баронессы Коксы», представители ведущих СМИ мира, то сейчас все это сузилось до уровня блогеров. Самым позитивным моментом является то, что мы смогли донести до зарубежных как политических кругов, так и СМИ, что туда ездить нельзя. А блогером сейчас можно назвать кого угодно. Для этого достаточно иметь страничку в социальной сети, совершить 2-3 поездки, и вот ты уже известный блогер. Это тот самый сегмент, который пока, к сожалению, по понятным причинам мы не можем контролировать. Но вместе с тем, значит есть результат нашей деятельности, если армянская пропаганда вынуждена опускаться до уровня подкупа простых людей, обзывать их «блогерами» и через них пытаться транслировать свою ложь. Но это все несерьезно, потому что материалы блогеров не являются каким-то научным доказательством или аргументацией, которая может быть серьезно воспринята или же принята к сведению на мировом уровне», - подчеркнул Р.Гусейнов.

Он отметил, что подобными методами сами же армяне показывают, что на оккупированные азербайджанские территории нормальные, адекватные люди не поедут.

«Пока продолжается оккупация, никто не будет воспринимать всерьез все их раскопки, в том числе в Азыхской пещере, где они, оказывается, «нашли» следы армянина, которому 300-400 тыс лет. Они попытались доказать, что в Азыхской пещере, где были найдены одни из самых древних останков человека, есть следы праотца армян, какого-то древнего армянина, тогда как мы знаем, что этническое понятие сформировалось всего-то несколько сот лет назад. Нельзя кости возрастом 100-200 тыс лет относить к какому-то этносу. Но это их не останавливает. Как раз деятельность такого уровня выставляет их на посмешище. Чего добивается этим армянская сторона? Оболванивания своего же народа. Все эти поездки блогеров, раскопки разных «левых» археологов, публикации различных статей – все это направлено на то, чтобы убедить в первую очередь армянский народ в его исключительности. То есть основной целью промывки мозгов является не зарубежная публика, которой глубоко все равно, что происходит где-то на Кавказе, а именно свой армянский народ», - резюмировал Р.Гусейнов.

Между тем глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил 1news.az, что незаконные поездки на оккупированные азербайджанские территории являются грубым нарушением законов этой страны, а также норм и принципов международного права.

«Такие визиты напрямую служат лживой пропаганде самопровозглашенного режима, созданного в результате агрессии, оккупации и этнической чистки. Армения и самопровозглашенный режим стараются превратить иностранных граждан, совершающих подобные незаконные поездки на оккупированные азербайджанские территории, в средство своей пропаганды», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Что касается зарубежных журналистов, незаконно посещающих оккупированные территории Азербайджана, то, по словам споуксмена МИД, у Баку в данном вопросе позиция конструктивная. «Мы понимаем, что у журналистов есть право на получение информации, но любая поездка должна быть рассмотрена индивидуально и осуществляться на основе аккредитации, предоставляемой МИД Азербайджана зарубежным СМИ», - сказал он.

При этом Х.Гаджиев отметил, что только с начала этого года 7 человек, в том числе блогеры и деятели культуры, ранее незаконно посетившие оккупированные азербайджанские территории, раскаявшись в содеянном, обратились с письмами к Баку, в которых извинились и попросили исключить их имена из списка лиц, нежелательных для посещения Азербайджана.

«Практика показывает, что большинство тех, кто посещает Нагорный Карабах, – это граждане Армении, во вторую очередь – это члены армянского лобби и диаспоры, являющиеся гражданами зарубежных государств, а к третьей группе посещающих этот регион относятся больше те, кто находятся под воздействием армянской пропаганды. Однако есть и такие, которые были обмануты, не знали о незаконности их поездки, эти случаи мы внимательно рассматриваем», - сказал глава пресс-службы азербайджанского МИД.

Ялчин Алиев