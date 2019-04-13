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Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

13 Апреля, 2019 в 10:22 ~ 1 минута на чтение 973
Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом сообщили 1news.az в министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Бала Джафарли Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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