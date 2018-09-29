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Армия Сербии приведена в полную боеготовность

Сегодня в 16:24 ~ 1 минута на чтение 374
Армия Сербии приведена в полную боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию Вучича.

"Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии", — сообщает агентство.

В полную боенготовность приведены также все специальные и особые подразделения МВД.

Ранее около 60 бойцов специального подразделение МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологи и спорта вблизи плотины на севере края.

ГЭС "Газиводе" находится под контролем Белграда. Как заявлял Вучич, в последние годы сербские власти вложили в инфраструктуру, объекты и плотину его аккумуляционного озера около двух миллионов евро.

РИА Новости

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