Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел юга страны.

Как передает Anadolu со ссылкой на сообщение израильского командования, удары «по двум объектам террористов» нанесены как авиацией, так и танками.

Сообщается, что две ракеты не долетели до израильской территории и разорвались на территории самого сектора Газа, еще две разорвались на пустынной территории в Израиле. Жертв и разрушений нет. Ни одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственности за ракетный обстрел Израиля.

В то же время, командование армии Израиля обвинило в обстрелах палестинское движение ХАМАС.

Ф.Багирова