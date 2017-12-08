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Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 289
Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел юга страны.

Как передает Anadolu со ссылкой на сообщение израильского командования, удары «по двум объектам террористов» нанесены как авиацией, так и танками.

Сообщается, что две ракеты не долетели до израильской территории и разорвались на территории самого сектора Газа, еще две разорвались на пустынной территории в Израиле. Жертв и разрушений нет. Ни одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственности за ракетный обстрел Израиля.

В то же время, командование армии Израиля обвинило в обстрелах палестинское движение ХАМАС.

Ф.Багирова

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