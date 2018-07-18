Армению на встрече в Москве будет представлять чучело Мнацаканяна - Мубариз Ахмедоглу

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве должна была состояться в начале апреля. Э.Мамедъяров находился в Москве в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Встретился с С.Лавровым, заявил, что "совсем скоро" состоится трехсторонняя встреча. Термин "совсем скоро" означает, что сегодня или завтра. Глава МИД Армении З.Мнацаканян не принял участие на заседании СНГ. Побывал в Эфиопии и Руанде. Вопрос т.н. "геноцида армян" не имеет значения для Армении. Н.Пашинян в своем выступлении в ПАСЕ не сказал ни слова о т.н. "геноциде армян". К визиту З.Мнацаканяна в Эфиопию и Руанду правильнее относиться как к предлогу для уклонения от встречи с Э.Мамедъяровым.

Есть 2 причины для уклонения З.Мнацаканяном от встречи:

ı. Мнацаканян понимает, что ситуация в нагорно-карабахском урегулировании не в пользу Армении, и никогда не была таковой. Отношение З.Мнацаканяна к заявлению сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта наглядно продемонстрировало это. Он резко ответил на вопрос журналистов: "Я извиняюсь, вы впервые узнаете об этом? Имейте более профессиональный подход. Они повторили то, что вы давно знаете."

Мнацаканян знает, что сказанное о независимости Нагорного Карабаха или же присоединении Нагорного Карабаха к Армении - это пустые слова. Имеющийся вариант построен на парадигме немедленного возвращения прилегающих районов и постепенного возвращения Нагорного Карабаха Азербайджану.

З.Мнацаканян не хочет, чтобы его имя вошло в историю Армении чёрными буквами.

ıı. Премьер-министр Н.Пашинян очень самовлюблен. С ним можно говорить только о хорошей информации. Потому что в период Н.Пашиняна не может происходить плохих вещей. Поведение Пашиняна в политике можно сравнить с игрой коровы в хоккей.

Поэтому З.Мнацаканян не имеет возможности обсуждать ни один вопрос с Пашиняном в нормальной форме. До сих пор А.Каспшик или российская сторона доводили до сведения Пашиняна все важные вопросы, касающиеся нагорно-карабахского вопроса.

З.Мнацаканян не сможет передать Н.Пашиняну достигнутые на встрече в Москве соглашения. Из-за того, что Армения должна быть представлена на встрече, З.Мнацаканян будет присутствовать как чучело. Российский сопредседатель И.Попов или глава МИД России С.Лавров уточнят некоторые вопросы в ходе встречи с Н.Пашиняном.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу