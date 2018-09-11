Армения ввезла из Турции товаров на $3 млрд

За последние 23 года начиная с 1995 года (официальные статистические данные сохранились с 1995 года) Армения ввезла из Турции товаров на сумму около 3 миллиардов долларов, в то время как вывезла товаров на сумму менее чем 45 миллионов долларов, то есть в 60 раз меньше, пишет ANI Armenian Research Center.

Товары из Турции поступают в Армению в основном через территорию Грузии, поскольку турецко-армянская граница все еще закрыта.

Период расцвета армяно-турецкой торговли пришелся на годы президентства Сержа Саргсяна. Так, в 2008-2016 годах из Турции в Армению поступило продукции на сумму более чем 2 млрд долларов. Вывезено товаров на сумму 10 млн долларов, что меньше в 200 раз. Пик импорта в Армению турецких товаров пришелся на 2008 год, когда Ереван посетил президент Турции Абдулла Гюль. В этом году было импортировано товаров на сумму более 268 млн долларов.

За весь период правления Роберта Кочаряна (1998−2008 гг.) из Турции в Армению было ввезено товаров на сумму 600 млн долларов, а вывезено на 18 млн долларов. За период правления Левона Тер-Петросяна (1991−1998 гг.) из Турции было ввезено товаров на сумму 46 млн долларов, а вывезено туда на 16 млн долларов.

Наибольшее количество продукции экспортировалось из Армении в Турцию в 1997 году - более чем на 7 млн долларов.

А.А.