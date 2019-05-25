Армения впервые уклонилась от голосования по «антироссийской» резолюции в ООН

Генеральная Ассамблея ООН в рамках 73-й сессии приняла резолюцию о «Статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии (Грузия) и Цхинвальского региона/Южной Осетии (Грузия)».

Впервые вместе с Грузией соавторами документа выступили 44 государства, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

За текущий проект документа проголосовали 79 государств, воздержались 57 членов организации. Против документа высказались 15 стран мира, в их числе Россия, Беларусь, Куба, Коморские Острова, Северная Корея, Никарагуа и т.д.

Впервые с 2008 года Армения не приняла участия в голосовании по предложенной резолюции. За прошедшие годы республика традиционно выступала против принятия подобного документа.

Россия выступает против рассмотрения данного документа и неоднократно заявляла о том, что обсуждение этого вопроса Генассамблеей ООН было бы оправданным, если бы в дискуссиях участвовали представители Абхазии и Южной Осетии.

А.С., Э.Т.