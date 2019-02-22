Армения присоединилась к плану США против Ирана - Мубариз Ахмедоглу

Профессор НИУ "Высшая школа экономики" РФ Олег Матвейчев в интервью армянской прессе представил Армению как инструмент в руках США против Ирана.

В словах О.Матвейчев нет ничего необычного для нас. США особенно использовали Армению в качестве инструмента против Ирана. Армяне занимаются внутри Ирана шпионажем в пользу США. И даже являющаяся гражданкой США армянка после нескольких посещений Ирана была задержана на границе. Целью приобретения США Воротанской гидроэлектростанции в Армении было именно размещение шпионских устройств на территории Ирана.

Имеются конкретные имена и заявки в Армении в связи с обращением к США официальных лиц Ирана. Ряд официальных лиц Ирана посредством Армении получили от США Грин-карту или же другие документы, отправили членов своих семей жить в США. В этом смысле то, что Армения - инструмент в руках США против Ирана, не вызывает удивления.

Слова Матвейчева – очень влиятельное мнение. Потому что Матвейчев сам работает в высшей школе, учрежденной Америкой и соответствующей ее интересам. К тому же его жизненный путь в точности такой, как и политический жизненный путь руководителя канала RT Маргариты Симоньян. Потому что оба начали свою деятельность как проамериканские молодые люди, и участвовали во всех важных программах Америки, проходили курсы обучения. И только потом за счет чего-то отвернулись от Америки, и повернулись в сторону России. Поэтому Матвейчев - человек, который знает тонкости политики США в регионе и проведения "бархатной революции".

Во время визита заместителя помощника государственного секретаря США Дж.Кента в регион было подписано соглашение только в Армении. Армяно-американские отношения в настоящее время находятся на самом минимальном уровне. Потому что несмотря на то, что это Америка привела Н.Пашиняна к власти, он работает в интересах России. Однако Н.Пашинян, видимо, из-за того, что дал гарантии надежности по поводу тайной работы в интересах США, Америка уже верит Н.Пашиняну, и начала выделять финансовые средства.

Самым актуальным вопросом для США в географическом положении Армении является Иран. Приехал Дж.Болтон, провел определенную беседу. Несмотря на то, что армянская сторона отрицает, потом становится ясно, что в руках США есть основания для того, чтобы Армения принимала антииранскую позицию, и поэтому США пользуются этим.

То, что Н.Пашинян сразу после прибытия из Ирана отправляет две делегации в Израиль, показывает, что сама Армения охотно заинтересована в отвечающей интересам США деятельности внутри Ирана. Израиль верит, что на основе полученной от США информации сможет привлечь Армению в проекты против Ирана. Кстати, возможно, что за помощью, оказанной Армении на последнем мероприятии ЕС, стоит посланный из США сигнал. США могут повлиять на ЕС участием Армении в антииранских проектах; чтобы в нагорно-карабахском вопросе пока не предпринимались противоречащие интересам Армении шаги.

Установленная США шпионская сеть в Армении и деятельность официальных лиц по установлению связей с США посредством Армении могут создать серьезные последствия для Ирана.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу