Армения получит от России многомиллионный военный кредит

Россия предоставит Армении кредит в размере 100 миллионов долларов. Об этом министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил в среду журналистам, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Сейчас идет процесс заключения нового военного кредита. Это - процесс, который будет осуществлен. Я не могу, не имею права говорить, о каких видах вооружений идет речь. Об этом в свое время всем станет известно», — сказал глава оборонного ведомства Армении.

Министр добавил, что Армения придает важность приобретению многофункциональной авиации и внедрению ее в ВС.

«Это первоочередность. Переговоры идут», — сказал Тоноян.

На вопрос, сколько самолетов планируется приобрести, министр полушутя добавил, что «много».

Министр обороны также отметил, что Армения и Россия ведут довольно успешное сотрудничество.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поставки российских вооружений в рамках оборонного кредита в Армению продолжатся.

Ереван дважды уже получал кредит на закупку современных вооружений и военной техники. Поставки в рамках первого соглашения в 200 миллионов долларов завершены. В настоящее время идет процесс производства и поставок оборонной продукции в рамках второго, 100-миллионного, соглашения.

С.А., Э.Т.