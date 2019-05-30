Армения открыто поддерживает абхазских сепаратистов 

Сборная Абхазии по футболу прибыла на оккупированные территории Азербайджана для участия в чемпионате ConIFA-2019, сообщил «пресс-секретарь федерации футбола Абхазии» Алхас Манаргия.

«В 11 часов сборная прибыла в Степанакерт (Ханкенди - ред.), добирались сюда мы из Еревана, туда мы прилетели на самолете», - добавил он.

В аэропорту сборную Абхазии встречали организаторы «чемпионата». «На комфортабельном автобусе мы прибыли в Степанакерт, ехали около семи часов по горному серпантину», - рассказал Манаргия.

Следует отметить, что ConIFA – это структура, которая не признана со стороны ФИФА и УЕФА, а данный турнир не несет никакого официального значения и считается турниром изгоев.

Принимая во внимание тот факт, что на оккупированных территориях Азербайджана создан марионеточный режим, управляемый из Еревана, становится очевидным, что абхазских сепаратистов привезли туда именно власти Армении.

При этом следует отметить, что это не первое подобное сотрудничество ввиду того, что сепаратисты Нагорного Карабаха постоянно посещают Абхазию, подписывают различные «соглашения».

Так, два года назад в Ханкенди был подписан «меморандум о взаимопонимании» между представителями «НКР» и Абхазии.

В рамках «меморандума» стороны договорились, в частности, проводить консультации по вопросам информационного и общественно-экспертного взаимодействия, развития сотрудничества, взаимодействия по линии молодежной политики и «дипломатии», а также по другим актуальным аспектам повестки дня.

Вызывает недоумение гробовое молчание грузинской стороны, которая не выражает своей позиции относительно последней провокации армян. Грузинам следует понять, кто враг и кто друг, и сделать для себя соответствующие выводы.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.