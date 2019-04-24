Армения намерена расширить сотрудничество с «Рособоронэкспортом»

Министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе встречи в Москве договорились расширить двустороннее сотрудничество, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу армянского военного ведомства.

«В ходе состоявшейся в Москве встречи Тоноян обсудил с Михеевым вопросы армяно-российского военно-технического взаимодействия и предстоящие планы. Стороны достигли ряда новых договоренностей по расширению рамок сотрудничества и обеспечению его последовательного развития», - говорится в сообщении.

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А.С., Э.Т.