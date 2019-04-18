Армения надеется договориться с Россией о более низкой цене на газ

В Ереване не исключают, что руководители двух стран смогут договориться о более низкой цене, чем предполагается по соглашению.

Предложения армянской стороны по цене на газ сформулированы и представлены ЗАО «Газпром-Армения», сказал журналистам и.о. главы министерства энергетики и природных ресурсов Гарегин Баграмян, сообщает 1news.az со ссылкой на Sputnik Армения.

Ранее сообщалось, что руководство страны и компания «Газпром-Армения» за два месяца, отведенных на принятие решения, не договорились по вопросу цены на газ.

На вопрос, есть ли какие-то новые предварительные сроки для достижения договоренности, так как отведенные два месяца давно истекли, Баграмян ответил, что конкретики пока нет.

«Предполагалось завершить обсуждения в течение двух месяцев… Сейчас есть определенные предложения. «Газпром-Армения» должна обсудить их с российским «Газпромом». Обсуждения продолжаются, но конкретных сроков их завершения нет», - сказал Баграмян.

Кроме того, он обратил внимание на то, что 4 апреля в Москве на заседании межправительственной комиссии армянская сторона выступила с предложением о пятилетнем планировании цены на газ.

До 1 июля будет представлен проект соглашения, где будут оговорены механизмы формирования цены на газ на границе.

«Это введет определенную четкость и стабильность. Это соглашение будет, как минимум, пятилетним», - сказал Баграмян.

При этом, по его словам, не исключено, что руководители двух стран смогут договориться о более низкой цене, чем предполагается по соглашению.

Напомним, что с 1 января 2019 года Армения на границе получает газ от России по 165 долларов за тысячу кубометров. Внутри страны тариф составляет 139 драмов (0,29 доллара) за кубометр, то есть почти 290 долларов за тысячу кубометров.

А.С., Э.Т.