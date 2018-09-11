Армения может оказаться под санкциями

Отправка армянских войск в Сирию под российским флагом может нанести серьезный ущерб отношениям Армении с Западом и арабским миром.

Об этом агентству «Первый Информационный» сказал эксперт Рубен Меграбян, передает 1news.az.

По его словам, это - самое нежелательное развитие событий, которое может быть.

«Вооруженные силы Республики Армения будут дискредитировать Армению, осознают они это или нет. А во-вторых, это, влияя на кредит Армении, по сути, разрушит наши отношения с Западом. Если Армения имеет определенное участие в Сирии, это должно быть только и исключительно с международным мандатом», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в случае такого развития событий Армении могут угрожать санкции. «Я уже не говорю, что это вызовет проблемы как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в том числе в суннитских арабских странах», – сказал он и подчеркнул, что в суннитских арабских странах существует множество армянских общин, которые могут иметь проблемы.

«Армения должна поддерживать сбалансированные отношения с арабским миром, и Армения заинтересована в налаживании ровных, партнерских, дружественных и теплых отношений с мусульманскими странами», – сказал эксперт.

Ранее Пашинян анонсировал новый армяно-российский гуманитарный проект. Основная цель этой программы — оказать помощь армянской общине в Алеппо и Сирии в целом, сказал Пашинян.

С.А., Э.Т.