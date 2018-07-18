Армения должна отдать предпочтение гуманитарным акциям, вытекающим из сути урегулирования - Мубариз Ахмедоглу

Реализация гуманитарных акций была одним из вопросов, рекомендованных на встрече Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вене.

Армянская сторона сразу представила политический подход к этому; встреча нескольких семей, закладка фундамента для диалога в социальных сетях, совместное использование непризнанной "Нагорно-карабахской республикой" и Азербайджанской Республикой воздушного пространства и Сарсангского водохранилища и другие идеи такого рода. На самом деле все усилия армянской стороны направлены на то, чтобы свести к нулю достигнутые до сих пор успехи в урегулировании. Политизация гуманитарных процессов является одним из направлений этого.

Армяне найдут ответы на все важные вопросы, если посмотрят на ход нагорно-карабахского урегулирования. Однако армяне отказываются от этого либо отрицают из-за того, что ответы не соответствуют интересам армян. На трехсторонней встрече президентов России, Азербайджана и Армении в 2011 году в Астрахани было принято заявление, всесторонне охватывающее гуманитарные аспекты. Краткая суть заявления: находящиеся на армянской стороне азербайджанцы и находящиеся на азербайджанской стороне армяне должны быть немедленно возвращены живыми или мертвыми.

Сейчас Н.Пашинян занят выдумыванием различных отговорок. Выдвигаются такие больные мысли. Реальный подход должен быть другим; "руководство" сепаратистского режима Нагорного Карабаха должно обратиться к Исполнительной власти Тертерского района для совместного использования Сарсангского водохранилища.

Совместное использование воздушного пространства - совершенно абсурдный вопрос. Международные конвенции запрещают полеты над Нагорным Карабахом из-за того, что это оккупированные территории Азербайджанской Республики. Если на де-юре принадлежащем Азербайджанской Республике воздушном пространстве будут восстановлены де-факто полномочия Азербайджана, то Международные конвенции разрешат полеты над этим воздушным пространством. Политизация армянами гуманитарных акций служит не урегулированию, а лишь их политическим амбициям.

Самой совершенной гуманитарной акцией, соответствующей сути урегулирования, является организация диалога армян Нагорного Карабаха и азербайджанцев Нагорного Карабаха в различных форматах, вариантах, между различными социальными группами. Если армянская сторона готова к урегулированию, то понимает, что окончанием урегулирования является определение статуса Нагорного Карабаха. Определение статуса Нагорного Карабаха возможно только при совместном участии армян Нагорного Карабаха и азербайджанцев Нагорного Карабаха. Это означает, что гуманитарная плоскость должна служить одной цели - совместному обсуждению вопросов армянами Нагорного Карабаха и азербайджанцами Нагорного Карабаха. Естественно, это не тот процесс, который может пройти гладко. Наряду с искусственно вымышленной политической ненавистью или же политическими амбициями, может возникнуть и реальное недовольство. Поэтому армянская сторона должна отказаться от политизации гуманитарных процессов и отдать предпочтение гуманитарным акциям, вытекающим из сути урегулирования.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу