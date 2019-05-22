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Аркадий Новиков провел в Instagram короткий экскурс в азербайджанскую кухню – ВИДЕО

Сегодня в 15:55 ~ 1 минута на чтение 623
Аркадий Новиков провел в Instagram короткий экскурс в азербайджанскую кухню – ВИДЕО

Известный российский ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков сделал на своей странице в социальной сети Instagram публикацию, посвященную азербайджанской национальной кухне.

А.Новиков, который в скором времени откроет в центре Баку свой ресторан, на днях вновь посетил столицу Азербайджана, о чем сообщил на своей странице в Instagram, где представил серию видеороликов, снятых в ресторане азербайджанской кухни Sumakh.

«Спасибо, гостеприимный Баку! Короткий экскурс в азербайджанскую кухню», - пишет ресторатор в комментарии к роликам, на которых заснят момент подачи азербайджанских блюд.

Отметим, что на страницу А.Новикова подписано более 505.000 фолловеров – публикация ресторатора была очень тепло встречена в Сети.

 
 
 
 
 
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Спасибо, гостеприимный Баку..! Короткий экскурс в Азербайджанскую кухню..)

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В.Ф., Э.Т.

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