Аркадий Новиков показал в Instagram «самый вкусный бриллиант из Азербайджана» - ФОТО

Известный российский ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков сделал на своей странице в социальной сети Instagram публикацию, посвященную азербайджанской национальной кухне.

«Ну, как-то так. Алмаз – самый вкусный бриллиант из Азербайджана», - пишет ресторатор в комментарии к снимкам блюд азербайджанской национальной кухни, которые представил на странице, насчитывающей более 501.000 фолловеров.

«Алмаз» - это ресторан азербайджанской кухни в Москве, входящий в Novikov Group. Название заведения к драгоценным камням отношения не имеет, это имя шеф-повара. Алмаз Алиев является поваром в пятом поколении.

Напомним, что ранее А.Новиков, сделав публикацию в Instagram снимка азербайджанской долмы, сопроводил ее следующим комментарием: «Про это блюдо не надо писать стихи, надо молчать, есть и наслаждаться».

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