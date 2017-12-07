Ариф Рагимов: «Гонка в Баку – это классный заезд со спортивной точки зрения»

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов в своем интервью рассказал о задачах промоутеров к следующему Гран-при Азербайджана.

«Я считаю, что на данном этапе Азербайджан приносит Формуле 1 не меньше, чем Формула 1 приносит Азербайджану, – передает 1news.az со ссылкой на Autosport.com.ru слова Рагимова. – Раньше, когда мы проводили первые этапы, мы думали только о том, как нам поставить Азербайджан на карту гоночного мира и показать людям нашу столицу. Сейчас мы хотим еще глубже интегрироваться в мир автоспорта. Чтобы все знали, что гонка в Баку – это именно классный заезд со спортивной точки зрения».

- В этом года гонка, действительно, была классная, захватывающая. Помогает ли это при поиске спонсоров? Проявляют ли интерес локальные компании с этапу Формулы 1?

- Пока мы на стадии переговоров. Мы нацеливаемся на компании с солидным бюджетом. Я считаю, им было бы целесообразно инвестировать в нас, так как Гран При Формулы 1 – самое крупное мероприятие в стране, которе проводится ежегодно. Но титульного спонсора найти не так просто, только 20-30 процентов этапов в сезоне имеют такого спонсора. Это очень серьезные деньги.

- Насколько тесно вы работаете с новыми владельцами коммерческих прав на Фомулы 1 – Liberty Media?

- Все очень позитивно, наши идеи пересекаются. Можно сказать, мы говорим на одном языке. У Liberty немного другое видение ситуации, чем у прежних владельцев. Нам стало намного проще как организаторам в плане привлечения новых партнеров. Сейчас мы создаем новые спонсорские пакеты.

Мурад Ахундов