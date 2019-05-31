Ariel отстирала 1 тонну вещей: Кампания «Подари свою одежду» порадовала тысячи детей - ФОТО

«Одежда, которая огорчает вас из-за того, что стала слишком мала или запачкалась, может подарить улыбку какому-то ребенку.

Не беспокойтесь о пятнах. Ariel отстирывает даже самые сложные пятна с одного раза!» - с таким призывом Ariel обратилась к взрослым в течение марта, апреля и мая.

В этом году кампания по приему одежды проводилась Ariel совместно с сетью магазинов Bazarstore. В 15 магазинах сети были размещены коробки с надписью: «Приносите в Bazarstore ненужную вам одежду, пусть она станет чистой с Ariel и еще долго прослужит тем, кто в ней действительно нуждается». В течение трех месяцев в этих коробках было собрано свыше двух тысяч вещей, их вес превысил одну тонну.

«Благотворительный сбор одежды – одна из кампаний социальной ответственности, которую Ariel вот уже много лет успешно проводит в ряде стран мира, включая Азербайджан. На проведение этой кампании нас вдохновило доверие к нашей продукции. Как вы знаете, активность наших детей сильно сказывается на их одежде. Одной из причин того, что срок использования детской одежды быстро подходит к концу, помимо их стремительного роста, являются пятна, которые невозможно отстирать. Доверяя силе Ariel, мы говорим вам, приносите одежду, которую считаете ненужной, мы отстираем ее и подарим ей вторую жизнь с теми, кому она необходима», - сказал генеральный директор Procter&Gamble по Азербайджану, Грузии и республик Средней Азии Дегер Куртасланоглу (Değer Kurtaslanoğlu).

«От имени семьи P&G мы благодарим каждого, кто откликнулся на призыв и принял участие в нашей кампании, подарив вместе с нами радость стольким детям», - заявил представитель компании.

Отметим, что Ariel, будучи брендом стирального порошка компании Procter&Gamble, является и брендом №1 по продажам в Европе.

О компании Procter&Gamble (P&G)

Деятельность брендов P&G охватывает примерно 5 млрд человек в мире. Компания предлагает самый широкий ассортимент товаров, представленный такими доверенными, качественными и передовыми брендами, как Pampers®, Tide®, Ariel®, Head & Shoulders®, Always®, Pantene®, Fairy®, Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette® и Safeguard®. Община P&G действует примерно в 70 странах мира. Получить более подробную информацию о компании P&G и ее брендах, а также быть в курсе самых последних новостей о ней можно, перейдя на сайт www.pg.com.

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