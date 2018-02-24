Аргентинский Хатико, который 11 лет ночевал на могиле хозяина, умер рядом с ним – ФОТО

Мигель Гузман из Кордовы, Аргентина, купил пса по кличке Капитан в подарок своему сыну в 2005 году.

Через год мужчина умер, и собака неожиданно пропала. Семья Мигеля решила, что Капитан нашёл себе новый дом, но через некоторое время пёс нашёлся: убитый горем питомец поселился на могиле хозяина.

Близкие умершего мужчины обнаружили собаку совершенно случайно, когда пришли навестить могилу Мигеля. Живущие поблизости люди рассказали, что Капитан уже несколько месяцев не отходит от могилы хозяина и верного пса подкармливают работники кладбища.

«Когда мы пришли на кладбище, Капитан подошёл к нам, лая и скуля, как будто плача. Мы не брали его с собой на похороны, поэтому не знаем, как он нашёл это место», - сказала вдова Мигеля, Вероника Гузман.

Сын Мигеля Дамиан несколько раз пытался забрать Капитана с собой, но питомец отказался надолго покидать могилу хозяина. Иногда пёс провожал его близких до дома и даже проводил с ними некоторое время, но к вечеру всегда возвращался на могилу.

«В течение дня он иногда гулял по кладбищу, но всегда возвращался к могиле. И каждый день в шесть часов он ложится поверх могилы на всю ночь», - заявил директор кладбища Гектор Баччега.

«Аргентинский Хатико» прожил на могиле хозяина одиннадцать лет. За всё это время он ни разу не оставил Мигеля одного больше чем на несколько часов. И вот теперь пятнадцатилетний пёс отправился вслед за своим хозяином — работники кладбища обнаружили мёртвого Капитана на месте его бессменной вахты. Как семья хозяина решит поступить с телом верного пса, пока не известно.

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